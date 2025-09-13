De manera provisional, marino se encargará de la seguridad en Amozoc

Erika Méndez

El titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, informó que el primer maestre de Infanteria de Marina, César Rodríguez Moreno, será el encargado del rubro en Amozoc.

En entrevista, indicó que ello se hará solo de manera interina, mientras se recupera el teniente José Luis Corrales Serrano, víctima de un ataque el pasado 10 de septiembre.

Señaló que este día el marino tomará posesión del cargo, tras una reunión previa el pasado viernes para darle a conocer las condiciones del municipio.

Respecto a la salud del teniente, dijo que se encuentra estable, aunque permanece en terapia intensiva, ya que requiere vigilancia de tiempo completo.