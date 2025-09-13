Camioneta blindada se transferirá a la FGE: Armenta

Erika Méndez

La camioneta blindada de la Auditoría Superior del Estado (ASE) será transferida a la fiscalía, pues el gobierno de Puebla tiene sus propias unidades, aseveró el mandatario Alejando Armenta Mier.

En entrevista, destacó la importancia de proteger a quienes integran dicha corporación, debido a que están enfrentando circunstancias complejas por el combate a la delincuencia.

Explicó que la administración cuentan con vehículos blindados como lo determinan los protocolos de seguridad correspondientes, no por arrogancia, prepotencia o desviaciones personales.