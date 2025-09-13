San Pedro Cholula conmemora el 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

*Con izamiento de bandera y entrega de becas, el ayuntamiento honra la memoria histórica y refuerza la seguridad ciudadana*

Desde Puebla

*13 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, conmemoró el 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, reafirmando su compromiso de preservar la memoria histórica y fortalecer los valores de patriotismo.

La ceremonia inició con el izamiento de la Bandera Nacional en el Asta Monumental de la Plaza de la Concordia, realizado por el Grupo Táctico de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Posteriormente, en presencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Capitán Juan Villegas; del secretario de Gobernación, Carlos Carrillo; del secretario General, José Alcudia, así como regidores del Ayuntamiento, se rindió homenaje a los jóvenes cadetes que defendieron la soberanía nacional en 1847.

En su mensaje, la presidenta municipal expresó: “Honor y gloria a aquellos adolescentes que defendieron la soberanía de México en la Batalla de Chapultepec, pues lucharon contra el Ejército de Estados Unidos, negándose a rendirse, pese al poderío del enemigo. Su legado es un ejemplo de patriotismo y amor a México”.

*Entregan becas a cadetes en formación de la SSC*

Tras la ceremonia cívica, la presidenta Tonantzin Fernández encabezó la entrega de la última beca a los cadetes en formación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Durante seis meses de capacitación, cada uno de los jóvenes recibió un apoyo mensual de 7 mil pesos, con el objetivo de respaldar sus gastos personales mientras se preparaban para integrarse a las filas que protegen a la ciudadanía cholulteca.