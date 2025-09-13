¿Quiénes eran las víctimas del pipazo en Iztapalapa, CDMX? Aquí sus historias

Exceslior

Detrás de cada una de las personas que han perdido la vida luego del siniestro ocurrido el pasado 10 de septiembre de 2025 en el Puente de la Concordia, Iztapalapa, Ciudad de México, hay familias y allegados que han contado quiénes eran estas víctimas mortales ¡Valiosas vidas se perdieron!

Tras la volcadura y posterior explosión de la pipa con capacidad de 49 mil 500 litros de gas LP, quedaron más de 90 heridos y hasta ahora 11 muertos. Aquí quiénes eran:

Alicia Matías Teodoro

La llamada ‘Abuelita Heroína’, Alicia Matías Teodoro tristemente falleció la noche de este 12 de septiembre de 2025. Es la mujer que con su cuerpo protegió a su nieta durante la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia. Su historia ha conmovido a todo México. La “abuelita heroína” con un acto de amor incondicional, cubrió con su cuerpo a su nieta de 2 años para salvarla del fuego.

Alicia, con el 90% de su cuerpo quemado, resistió tres días en terapia intensiva. Su historia se volvió símbolo de amor y fortaleza: herida, caminaba sola mientras un policía cargaba a la pequeña Azulet, viva gracias a ella.

Jorge Islas Flores

Era artista plástico y docente del IPN, fue confirmado muerto tras la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa. Formaba parte del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) del CECyT 7 del IPN.

Se sabe que tenía unas 40 exposiciones individuales. Algunas de estas fueron a nivel internacional: Francia, Italia, Colombia y Venezuela. Tenía alrededor de51 años de edad.

José Armando Antillón Cresencio

Se encontraba con graves quemaduras en el Hospital Magdalena de las Salinas en la Ciudad de México, este viernes 12 de septiembre la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México dio a conocer que su cuerpo no resistió más.

Ana Daniela Barragán Ramírez

Ana Daniela era estudiante de la FES Cuautitlán, autoridades de la UNAM confirmaron su fallecimiento con la emisión de una esquela.

Carlos Iván Contreras Salinas

Carlos tenía 29 años de edad. Falleció en el Hospital Regional Zaragoza del ISSSTE, tras sufrir graves quemaduras. Era un hombre en situación vulnerable, de quien sus allegados resaltaron su carácter trabajador y solidario.

Óscar Rubén Uriel Cisneros Cortés

Oscar tenía 58 años. Se encontraba hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Pese a los esfuerzos médicos, sus lesiones fueron irreversibles. Lo que se sabe es que era originario de Iztapalapa.

Eduardo Noé García Morales

Era profesor de Matemáticas en la Secundaria No. 53 “Adolfo López Mateos”, en Santa Cruz Meyehualco. Sus estudiantes lo recuerdan como un maestro cercano, empático y entusiasta. Había salido para recoger a su esposa cuando ocurrió la tragedia. En la secundaria se montó un altar en su honor, con mensajes, flores y veladoras de sus alumnos y padres de familia.

Juan Carlos Sánchez Blas

Juan Carlos apenas tenía 15 años de edad, era estudiante del primer semestre en el CECyT 7 “Cuauhtémoc” del Instituto Politécnico Nacional IPN. Solo tenía una semana que había entrado a clases. Sus allegados aseguraron que regresaba a casa después de la escuela cuando fue sorprendido por la explosión. El 12 de septiembre, sus compañeros le rendirán homenaje con un último “¡Huélum!”.

Irving Uriel Carrillo Reyes ‘El Tachi’

El Tachi tenía 20 años de edad. Sufrió quemaduras en el 95 por ciento de su cuerpo y falleció en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Amante del fútbol, llegó a jugar con el equipo “Lobos EFAR”. Su familia lo buscó durante horas entre hospitales hasta dar con él, pero su estado era crítico y no resistió.

Misael Cano Rodríguez

Misael tenía 39 años, era trabajador de limpia. Padre de Tiffany Odette, de 17 años, y abuelo de Isaí, de 18 meses. Murió en el Instituto Nacional de Rehabilitación tras quedar atrapado en su vehículo durante la explosión. Fue identificado por un tatuaje con el nombre de su hija. Su hermano Juan Carlos recorrió varios hospitales durante varias horas. Narró a Excélsior, que el día de la tragedia viajaba con su hija Tiffany y su nieto. Lo describió como un hombre trabajador, “luchón, echado para adelante y confiado siempre”.

Juan Antonio Hernández Betancourt

Aparece en los registros del Gobierno capitalino como fallecido en el Hospital General Zona 53 del IMSS. Poco se sabe sobre su historia personal, pero su nombre forma parte de la lista oficial de víctimas.