En mi gobierno no habrá obras suntuosas: José Chedraui

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, señaló que en su gobierno no habrá obras suntuosas, sino que resuelvan y en beneficio de la gente.

En este sentido, lamentó que el anterior gobierno dejó la ciudad destrozada, por ello, se están enfocando en obras que realmente cambien la vida de los ciudadanos.

“Las obras más importantes son las que resuelven la vida de las personas o una vialidad, no habrá suntuosas, espectaculares, pero cada calle que hagamos o que relaminemos son las que resuelven la vida y mejoran la movilidad”, enfatizó.