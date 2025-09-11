Una de cada cuatro niñas en México sufre abuso sexual

Staff/RG

La presidenta de ILAS A.C., Dafna Viniegra, expuso datos alarmantes sobre el ASI en México y lanzó una campaña nacional para romper el silencio y proteger a la niñez mexicana.

En un evento crucial para la protección de la niñez en México, la escritora, activista y presidenta de ILAS A.C., Dafna Viniegra, presentó su libro “Sanar para Crecer y Trascender” en el Congreso Federal. El acto sirvió como plataforma para una mesa de diálogo que buscó concientizar a legisladores, sociedad civil y medios de comunicación sobre la urgente necesidad de prevenir, atender y reparar el daño a las víctimas de Abuso Sexual Infantil (ASI).

El panel, titulado “El silencio que daña, la palabra que repara”, contó con la participación de líderes en derechos humanos y activismo, quienes usaron el libro de Viniegra como punto de partida para abordar temas como la cultura del silencio, las consecuencias del ASI y las estrategias de prevención. Entre los ponentes se encontraron:

Emilio Maus (Freedom)

Ángela Orozco (ILAS)

Ana de Saracho (Synertics)

Daniela Calvillo (Fundación PAS)

Yanci Varas (Alumbra)

Caraly Sánchez (actriz)

Durante la sesión, se expusieron datos alarmantes que subrayaron la gravedad del problema en el país: se reportó que el 85% de los casos de ASI ocurre en el círculo cercano de la víctima. Además, se estima que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufren abuso antes de los 13 años. Estos datos se reforzaron con la alarmante estadística de que el 70% de los adolescentes que se suicidan habían sido víctimas de abuso sexual infantil.

El evento contó con el respaldo de la Diputada Rosa Margarita Graniel Zenteno, reconocida por su impulso a políticas públicas de protección infantil, y de la Presidenta de la Comisión de Cultura, Alma Lidia De La Vega Sánchez, aliada en la promoción de espacios que buscan romper el silencio que rodea este tema.

“El Abuso Sexual Infantil no es un tema privado ni aislado: es una herida profunda en el tejido social que se sostiene en el silencio y la permisividad”, declaró Dafna Viniegra. “Hoy venimos al Congreso a decir que México necesita respuestas claras: prevención, atención inmediata y reparación del daño. Nuestra infancia no puede esperar.”

Relanzamiento de la campaña “Una Navidad Libre de Abuso”

Como parte de su agenda de prevención, ILAS A.C. anunció que este 2025 se relanzará la campaña “Una Navidad Libre de Abuso”, presentada el año pasado. Como parte de esta acción, el cineminuto “The Ugly Sweater” (galardonado en Cannes Lions) volverá a proyectarse en todas las salas de Cinemex a nivel nacional en el mes de diciembre, reforzando su mensaje de prevención y reflexión.

La campaña insta a medios de comunicación, creadores de contenido, radios, televisoras, escuelas y empresas a unirse a la difusión de mensajes que ayuden a romper el silencio que se intensifica en diciembre. Este periodo festivo suele ver un aumento de casos debido a la convivencia familiar, la permisividad social y el silencio intergeneracional.

Acerca de ILAS A.C

La asociación Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS) trabaja desde hace más de una década en la prevención del abuso sexual infantil y la atención a víctimas adultas de ASI. Su enfoque educativo y humano busca empoderar a la niñez, fortalecer a las familias y romper el silencio con información clara, sin juicio y con acompañamiento emocional. Para más información, por favor ingresa a: https://ilas.mx/