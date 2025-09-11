Ariadna Ayala abre las puertas del Festival Internacional Valle de Catrinas 2025

Staff/RG

Atlixco reafirma su título como Capital del Día de Muertos con la presentación oficial de los artistas y piezas del Festival Internacional Valle de Catrinas 2025, encabezada por la presidenta Ariadna Ayala.

La edición de este año se celebrará del 3 de octubre al 9 de noviembre, con la expectativa de más de 815 mil visitantes. Durante el Open Day, se mostraron los procesos de elaboración de las catrinas monumentales, desde la herrería hasta los acabados finales.

En total se elaboran 22 catrinas creadas por 17 artistas locales; 14 permanecerán en Atlixco y 8 se exhibirán en otras ciudades como Puebla y Guanajuato, además de destinos internacionales.

Las figuras rendirán homenaje a oficios tradicionales, reforzando la identidad cultural de nuestro país y la proyección mundial del festival; haciendo de Atlixco el destino para vivir la celebración del Día de Muertos en México.