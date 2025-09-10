Secretario de Seguridad de Amozoc, el elemento herido durante balacera en el municipio

Desde Puebla

En operativo conjunto entre Fiscalía General del estado con la Marina, José Luis Corrales, secretarío de Seguridad Ciudadana en Amozoc, fue herido de bala tras balacera esta tarde de miércoles en el municipio.

Trasciende que un civil fue abatido por los agentes de la ley.

Sobre la calle 12 Poniente del barrio de San Miguel.

El scretario de Seguridad Ciudadana de Amozoc fue trasladado a un hospital y se le reporta estable .

Hasta el momento se desconocen las causas del enfrentamiento.

Cabe señalar que a una calle se encuentra la Secundaria Técnica 90, donde los alumnos entraron en pánico por las detonaciones y tuvieron que llegar los padres de familia y dejarlos ir a sus casas.

POLICÍA ESTATAL CONFIRMA EL INCIDENTE

AMOZOC, Puebla.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que desplegó un operativo en coordinación con autoridades federales y municipales, tras los hechos suscitados en inmediaciones del Barrio de San Miguel.

De manera preliminar, en el lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc y de la Secretaría de Marina realizaban un operativo, durante el cual el personal policial repelió la agresión por parte de civiles armados.

Derivado del ataque, el titular de la dependencia municipal resultó lesionado por proyectil de arma de fuego, por lo que de inmediato fue trasladado a un nosocomio para recibir atención médica.

De igual manera, se reporta un masculino sin signos vitales, el cual aparentemente estuvo involucrado en este suceso.

Al momento, permanece la actividad operativa en la zona y en conjunto con la Fiscalía General del Estado, se iniciaron las indagatorias pertinentes.

IDENTIFICAN AL FALLECIDO

El civil abatido por elementos de la Marina en el barrio de San Miguel en Amozoc fue identificado como Alberto N, de entre 40 y 45 años.

El teniente de Navio José Luis Corrales fue trasladado al hospital de la ciudad de Puebla, donde su estado de salud se reporta como delicado.