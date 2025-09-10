Ariadna Ayala inició rehabilitación en la calle Rancho Gamboa

Desde Puebla

Tras la reciente regularización de la colonia Rancho Gamboa, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, dio inicio a la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle 3 Poniente, vialidad clave para la zona poniente.

Con una inversión de 4.5 millones de pesos, la obra abarcará 7,518 metros cuadrados e incluye mejoras en agua potable, pozos de visita y señalamiento vial, beneficiando a 3,490 habitantes, entre ellos más de 250 familias viveristas.

Ariadna Ayala destacó que esta acción es un acto de justicia social que dignifica la vida de las familias y fortalece el desarrollo económico de la región.

