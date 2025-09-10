San Pedro Cholula, sede del Mundial de Voleibol de Playa Sub 21

Desde Puebla

*San Pedro Cholula será sede de este evento de talla internacional, a realizarse los días del 15 al 19 de octubre, esperando a más de 20 mil visitantes*

*10 de septiembre, 2025. Ciudad de México. -* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, presidido por Tonantzin Fernández, mantiene firme su compromiso con el trabajo coordinado entre los 3 órdenes de gobierno en favor de promover el deporte, la cultura, el turismo y la derrama económica en el municipio.

Bajo esa premisa, la presidenta municipal acompañó al gobernador del Estado, Alejandro Armenta, en la Ciudad de México para la presentación del Mundial de Voleibol de Playa Sub 21, el cual se realizará en San Pedro Cholula del 15 al 19 de octubre.

Al respecto, Tonantzin Fernández agradeció al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta; a la titular de la Secretaría del Deporte y Juventud, Gabriela Sánchez; así como a Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); por elegir al municipio para la realización de este importante evento, con el que se esperan 64 atletas de esta disciplina de todo el mundo y más de 20 mil personas que arriben al municipio.

Afirmó que su administración realiza acciones contundentes para favorecer el turismo, así como la promoción de la cultura y el deporte entre las juventudes cholultecas, siendo este no sólo un evento deportivo, sino inspiracional para las y los adolescentes, a fin de alejarlos de vicios y como política pública de promover una vida saludable.

Por su parte, Alejandro Armenta aseveró que Puebla se está convirtiendo en el epicentro cultural de México, trayendo eventos de talla internacional y haciendo que miles de personas visiten San Pedro Cholula, municipio del cual -afirmó- tiene una gran oferta cultural, gastronómica y turística para recibir este tipo de justas deportivas.

Mientras que, en su participación, Rommel Pacheco aseguró que este mundial de voleibol es de suma importancia para la federación, por lo que se dijo emocionado de hacer que llegue a San Pedro Cholula, de la mano de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, impulsando así el deporte entre la sociedad.