Falleció una menor por intoxicación de gas LP en el Centro Histórico de Puebla

Erika Méndez
Una menor de 13 años de edad falleció este miércoles por intoxicación de gas licuado de letróleo (LP) en el Centro Histórico de Puebla.
Los hechos ocurrieron dentro de un departamento ubicado en la calle 7 Sur, donde la niña se encontraba con su hermana de 20 años y trasladada a un nosocomio.
Coordinación de Protección Civil, informó que realizaron verificaciones en el sitio, sin detectarse fugas, ni niveles de explosividad; las causas del incidente serán determinadas por las autoridades competentes.
