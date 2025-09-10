Avanza gobierno de la ciudad con rehabilitación de la 11 Oriente

– _Con la intervención de esta vialidad se beneficiarán más de 6 mil habitantes_

– _Actualmente, se intervienen un total de 19 mil 725 metros cuadrados con diversas acciones de mejoramiento vial_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 10 de septiembre de 2025.- Como parte de las acciones para el fortalecimiento de la infraestructura vial que impulsa el Gobierno de la Ciudad, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa de Salazar supervisó los avances en la colocación de carpeta asfáltica en la avenida 11 Oriente, que beneficiarán a más de 6 mil habitantes de la capital.

Al respecto, el funcionario municipal explicó que, actualmente, se intervienen un total de 19 mil 725 metros cuadrados, con acciones de construcción de banquetas con guía podotáctil para personas con debilidad visual, guarniciones, rampas, colocación de bolardos, aplicación de señalética horizontal, instalación de señalamientos viales verticales, luminarias, entre otras.

“Estamos trabajando intensamente para entregarle a las y los poblanos una vialidad de calidad. Para ello, iniciamos la colocación de carpeta asfáltica en 13 mil 758 metros cuadrados, en un ancho de vialidad de 10.70 metros, con una longitud de mil 264 metros”, subrayó.

Asimismo, Aysa de Salazar mencionó que la rehabilitación de esta avenida representa una acción prioritaria, debido al alto flujo vehicular y peatonal que registra diariamente.

“Esta vialidad es una de las más importantes de la ciudad, ya que conecta con planteles educativos, hospitales, centros de salud, comercios locales y zonas habitacionales, lo que la convierte en una ruta fundamental para miles de personas que transitan por ella a diario”, destacó.

Cabe destacar que, con la conclusión de los trabajos en avenida 11 Oriente, de avenida 26 Sur a Bulevar Héroes del 5 de Mayo, se espera mejorar significativamente el flujo vehicular y las condiciones de tránsito en una de las vialidades más importantes de la capital.