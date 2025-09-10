Video: Presentan el Valle de Catrinas en Atlixco

Desde Puebla
Del 3 de octubre al 2 de noviembre, Atlixco vibrará con el Valle de Catrinas 2025.
14 calaveras monumentales de cartonería, inspiradas en oficios mexicanos, llenarán de arte y tradición cada rincón de este Pueblo Mágico .
