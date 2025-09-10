Slider Principal Vídeos Desde Puebla

Video: Presentan el Valle de Catrinas en Atlixco

By Redaccion1 / 10 septiembre, 2025

 

Desde Puebla

Del 3 de octubre al 2 de noviembre, Atlixco vibrará con el Valle de Catrinas 2025.

14 calaveras monumentales de cartonería, inspiradas en oficios mexicanos, llenarán de arte y tradición cada rincón de este Pueblo Mágico .

