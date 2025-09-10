Presentan en el Congreso iniciativa para garantizar protección de adultos mayores

-La Comisión Permanente citó a sesión extraordinaria para el 11 de septiembre

-También se presentaron propuestas legislativas en materia de trabajo, salud, seguridad y atención a personas en situación de vulnerabilidad

Desde Puebla

En una sesión de la Comisión Permanente, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa para reformar la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores, con la finalidad de crear las condiciones necesarias para garantizar la protección, atención, bienestar y desarrollo de este sector de la población a partir de los sesenta años de edad, sin distinción de origen étnico o nacional, color de piel, sexo, género, discapacidad, credo, religión, situación social, económica, de salud, jurídica o nivel cultural, para lograr su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural.

La iniciativa propone reformar el artículo 1 de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla. Para su análisis correspondiente, la propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad.

En más de la sesión de la Comisión Permanente, se avaló el acuerdo para convocar a sesión extraordinaria para el jueves 11 de septiembre, a las 11:00 horas, con la finalidad de integrar la primera Mesa Directiva del segundo año de ejercicio legal, que ejercerá funciones del 15 de septiembre de 2025 al 15 de marzo de 2026.

También se aprobó que durante la sesión extraordinaria se lleve a cabo la presentación del Informe de Actividades de la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, presidenta de la segunda Mesa Directiva correspondiente al primer año de ejercicio legal de la LXII Legislatura.

Por otra parte, el diputado Elpidio Díaz Escobar presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, con la finalidad de permitir que las madres trabajadoras, con autorización médica, puedan transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso prenatal para usarlas después del parto, en caso de que este ocurra antes de la fecha prevista. Este periodo deberá otorgarse con goce de sueldo íntegro.

La iniciativa, que pretende reformar el artículo 26 de la ley en mención, fue turnada a la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social.

Durante la sesión, la Comisión Permanente dio cuenta de las siguientes propuestas legislativas:

-Iniciativa de la diputada Kathya Sánchez Rodríguez para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla, con la finalidad de fortalecer los aspectos que deben considerar los entes públicos para garantizar el acceso equitativo a derechos, servicios y oportunidades. Asimismo, busca la incorporación del principio pro persona como uno de los pilares en la actuación de las entidades públicas.

La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad.

-Iniciativa de la diputada Susana del Carmen Riestra Piña para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con el propósito de incorporar un lenguaje inclusivo, robustecer los principios y definiciones que rigen la institución y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, conforme a los estándares constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por México.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

-Iniciativa de la diputada Susana del Carmen Riestra Piña para reformar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de usar lenguaje inclusivo en el ordenamiento legal para asegurar que las personas que requieran atención en estas áreas no sufran discriminación ni malentendidos sobre el alcance de los servicios.

-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar la Ley de Seguridad Pública, con la finalidad de establecer, entre otras acciones, que las y los integrantes de las instituciones de seguridad pública deberán portar, durante el servicio, un chaleco u otro elemento exterior homologado que incluya un código QR institucional visible y legible, vinculado a la credencial policial digital oficial, alojada en la Plataforma del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio procedente.

-Punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, para que asignen más recursos para la atención integral de las personas con lupus y otras enfermedades autoinmunes en la entidad.

El exhorto fue enviado a la Comisión de Salud para su análisis y resolución correspondiente.