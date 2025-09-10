Inseguridad Slider Principal

Balacera en Amozoc dejó civil muerto y marino herido

By Redaccion1 / 10 septiembre, 2025

Sadit González

Elemento de la Marina herido y un civil muerto tras balacera en el barrio de San Miguel, municipio de Amozoc.

En el lugar hay fuerte presencia de la Marina, policias estatal, municipal y Guardia Nacional.

