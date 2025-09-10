Anuncian el Crazy Beer Fest Puebla

María Tenahua

En una combinación de alimentos, cerveza y espectáculos, del 17 al 19 de octubre se llevará a cabo el Crazy Beer Fest en Puebla.

En conferencia de prensa, se presentó el proyecto, con el objetivo de difundir la riqueza natural, arquitectónica y gastronómica de la ciudad y el país.

Señalaron que se apoyará a los artesanos cerveceros de la entidad, además de que habrá funciones de lucha libre y la presentación musical de Inspector.