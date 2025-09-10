Coparmex advierte riesgos en el Paquete Económico 2026: Déficit, alza de impuestos y recortes salud, seguridad, etc

Desde Puebla

Ciudad de México, 9 de septiembre de 2025. – La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) alertó sobre los riesgos que presenta el Paquete Económico 2026, entre ellos el incremento del déficit público, el aumento de impuestos y los recortes presupuestales en sectores estratégicos como salud, seguridad y educación.

El organismo empresarial señaló que el gasto total propuesto asciende a 10.1 billones de pesos, con ingresos estimados en 8.7 billones, lo que implica un déficit de 4.1% del PIB, apenas por debajo del registrado en 2025. Según COPARMEX, las metas de crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8% dependen de que el gobierno otorgue certeza a la inversión y estabilidad en las finanzas públicas.

Entre los recortes que preocupan, destaca la reducción de 3.2% al presupuesto de la Secretaría de Salud, en un país donde 44.5 millones de personas reportan carencias de acceso a servicios médicos. Asimismo, se plantea una baja de 17.5% en seguridad ciudadana, lo que, advirtió, debilita la capacidad de protección a la población y desalienta la inversión.

Si bien se contempla un incremento de 19.8% en la inversión pública, COPARMEX advirtió que la cifra sigue lejos de la meta de 5% del PIB necesaria para detonar crecimiento sostenido. Además, uno de cada cuatro pesos se destina a PEMEX, lo que limita la diversificación de proyectos estratégicos.

Otro punto de preocupación es el aumento en impuestos como el IEPS a bebidas saborizadas, tabaco, apuestas y videojuegos con contenido violento, así como la eliminación de deducciones al sistema bancario. Según el sector privado, estas medidas generan incertidumbre fiscal que podría inhibir la inversión.

El organismo patronal también alertó sobre el fuerte incremento en ingresos por impuestos de importación, proyectado en 62.2% respecto a 2025, lo que equivaldría a 97.7 mil millones de pesos adicionales. Una política de este tipo, señaló, podría impactar la competitividad, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

Finalmente, COPARMEX subrayó que el crecimiento económico depende de cuatro factores clave: seguridad, Estado de derecho, certeza jurídica y condiciones favorables para la inversión. Solo bajo estas premisas, dijo, México podrá atraer capital, generar empleos de calidad y mantener estabilidad fiscal.