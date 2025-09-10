Presenta Armenta el campeonato mundial de Voleibol de Playa U21 Puebla 2025

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, presentó el Campeonato Mundial Voleibol de Playa U21 Puebla 2025.

Desde la Ciudad de México, destacó que la entidad se ha colocado como el epicentro del deporte nacional, gracias a la coordinación con el gobierno federal.

“Agradecerle a nuestra presidenta, los vamos a esperar en Puebla, estamos preparando siempre a Puebla con el propósito de que sean bienvenidos”.

A su vez, el director de la Comisión Nacional del Deporte (Conade), Rommel Pacheco resaltó que Armenta Mier es un gran impulsor y promotor del deporte, que se ha sumado en diferentes facetas, tales como la Olimpiada Nacional en que la entidad fue sede, así como de los Juegos Nacionales Escolares.