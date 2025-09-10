En el enésimo asalto en la carretera Puebla-Córdoba, camionero resultó baleado

- Los delincuentes usaron una patrulla hechiza y lograron huir
Desde Puebla
Cuatro sujetos en un vehículo intentaron asaltar a un camionero en la autopista Puebla – Córdoba a la altura de Acatzingo.
Los hombres fingieron llegar en una patrulla, para que se detuviera y la víctima -al darse cuenta que era un robo- terminó por chocar contra el muro de contención.
El operador resultó con una herida de bala en la mano y los delincuentes se dieron a la fuga.
A la carretera de cuota llegaron elementos de la Guardia Nacional y Paramédicos, para atender y trasladar al herido a un hospital.
