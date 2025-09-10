Habrá ley seca en alguno sitios el 15 de septiembre: José Chedraui

- En el Paseo Bravo, con Julión Álvarez, se permitirá vender alcohol
María Tenahua
El presidente municipal de Puebla, José Chedraui, señaló que en algunos puntos de la ciudad habrá ley el 15 de septiembre.
Destacó que en otros lugares se va a permitir la venta de alcohol, como en el Paseo Bravo, debido a la presentación de Julión Álvarez.
También habrá licor en el zócalo de la ciudad, ya que ahí se efectuará el grito de independencia.
En este sentido, resaltó que son fiestas patrias, donde la gente sale a celebrar.
You may also like
-
En el enésimo asalto en la carretera Puebla-Córdoba, camionero resultó baleado
-
Miércoles de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde en Puebla capital
-
Rescatan a mujer cerca del relleno sanitario en Ciudad Serdán
-
Video: Lilia Cedillo votó en la elección BUAP
-
Video: Con total impunidad y frente a testigos, joven asesinó a golpes a un hombre en Chignahuapan