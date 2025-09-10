Habrá ley seca en alguno sitios el 15 de septiembre: José Chedraui

En el Paseo Bravo, con Julión Álvarez, se permitirá vender alcohol

María Tenahua

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui, señaló que en algunos puntos de la ciudad habrá ley el 15 de septiembre.

Destacó que en otros lugares se va a permitir la venta de alcohol, como en el Paseo Bravo, debido a la presentación de Julión Álvarez.

También habrá licor en el zócalo de la ciudad, ya que ahí se efectuará el grito de independencia.

En este sentido, resaltó que son fiestas patrias, donde la gente sale a celebrar.