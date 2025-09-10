Miércoles de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde en Puebla capital

Desde Puebla
Para este miércoles se espera un día parcialmente nublado con alta probabilidad de lluvia acompañada de tormenta eléctrica durante la tarde.
Se prevén precipitaciones a partir de las 16:00 horas, con un estimado de 0 a 5 mm.
La temperatura oscilará entre una mínima de 14°C y una máxima de 24°C. Se alerta a la población sobre un índice UV extremo, por lo que se recomienda el uso de protector solar, ropa adecuada y evitar la exposición prolongada al sol.
You may also like
-
Rescatan a mujer cerca del relleno sanitario en Ciudad Serdán
-
Video: Lilia Cedillo votó en la elección BUAP
-
Video: Con total impunidad y frente a testigos, joven asesinó a golpes a un hombre en Chignahuapan
-
Entrega Pepe Chedraui cheques de “Tu Crédito Imparable” para micro, pequeñas y medianas empresas
-
Video: Realizan la feria del Taco al Pastor en San Nicolás Buenos Aires