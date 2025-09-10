Miércoles de lluvias y tormentas eléctricas por la tarde en Puebla capital

Desde Puebla

Para este miércoles se espera un día parcialmente nublado con alta probabilidad de lluvia acompañada de tormenta eléctrica durante la tarde.

Se prevén precipitaciones a partir de las 16:00 horas, con un estimado de 0 a 5 mm.

La temperatura oscilará entre una mínima de 14°C y una máxima de 24°C. Se alerta a la población sobre un índice UV extremo, por lo que se recomienda el uso de protector solar, ropa adecuada y evitar la exposición prolongada al sol.