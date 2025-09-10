Rescatan a mujer cerca del relleno sanitario en Ciudad Serdán

Desde Puebla

Productores del campo solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia y seguridad pública de Chalchicomula de Sesma, luego de escuchar los gritos de una mujer que pedía auxilio en las inmediaciones del relleno sanitario de Ciudad Serdán.

De inmediato, se implementó un operativo de búsqueda y bomberos de la estación Bravo 15 lograron ubicar a la mujer y brindarle ayuda.

Paramédicos de SUMA realizaron la atención médica correspondiente.