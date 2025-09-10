Video: Lilia Cedillo votó en la elección BUAP

- Aseguró que es un día de fiesta democrática
María Huerta
Lilia Cedillo acudió a emitir su voto en la elección del titular de la rectoría BUAP 2025-2029.
En breve entrevista, la académica calificó este ejercicio como un día de fiesta democrática para la BUAP, “me da mucho gusto ver mucha gente aquí”.
La jornada electoral comenzó a las 8 de la mañana y concluirá a las 18:00 horas
El viernes 12 de septiembre el Consejo Universitario calificará y dará el nombramiento al ganador.
