Liga MX Jornada 8 Apertura 2025: días, horarios y dónde ver cada partido

SOY FÚTBOL

La Liga MX retoma su actividad oficial tras el parón de selecciones con la octava jornada del Torneo Apertura 2025. Esta fecha marca la reanudación de la competencia y se espera una intensa batalla por los primeros puestos de la tabla. Los fanáticos podrán disfrutar de todos los partidos gracias a la cobertura televisiva y digital, que permitirá seguir cada encuentro en vivo desde cualquier lugar.

Regresa la Liga MX: Monterrey lidera y se espera acción intensa en la jornada 8

El líder del campeonato hasta la jornada 7 es Monterrey, que suma 18 puntos de 21 posibles, producto de seis victorias y una sola derrota. Su ventaja sobre los perseguidores es mínima, por lo que cada partido será clave para mantener la cima y fortalecer su posición rumbo a la liguilla. Los demás equipos también buscarán acortar distancias y mejorar sus posiciones en la tabla antes del cierre de la primera mitad del torneo.

La jornada 8 comienza el viernes 12 de septiembre con dos encuentros. Necaxa recibirá a FC Juárez en Aguascalientes a las 19.00 horas por Claro Sports y Pluto TV, mientras que Mazatlán se enfrentará a Pumas a las 20.00 horas por Caliente TV y Azteca 7. Esta doble cartelera dará el puntapié inicial a un fin de semana cargado de fútbol y emociones.

El sábado 13 se disputarán cinco encuentros: Pachuca vs. Cruz Azul a las 17.00 horas por Caliente TV; Atlas vs. Santos Laguna a las 19.00 horas por ViX Premium; Tigres UANL vs. Club León a las 19.00 horas por Caliente TV y Azteca Deportes Network; Toluca vs. Puebla a las 21.00 horas por Caliente TV; y América vs. Chivas a las 21.15 horas por TUDN, Canal 5 y ViX Premium. Todos los partidos prometen intensidad, rivalidad y emociones fuertes para los aficionados.

La jornada se cierra el domingo 14 con dos encuentros decisivos: Querétaro recibirá a Monterrey a las 17.00 horas por Caliente TV, mientras que Atlético San Luis enfrentará a Xolos a las 19.00 horas por ESPN y Disney+. Con estos encuentros, se completará la octava fecha del Apertura 2025, dejando a los equipos listos para encarar la segunda mitad de la fase regular y acercarse cada vez más a la liguilla.