Explota pipa de gas en Puente La Concordia; ya suman 58 lesionados y 19 están graves, reconoce Brugada

Tras la primera explosión, algunos vehículos afectados por las llamas también comenzaron a explotar mientras decenas de personas con quemaduras se alejaban del lugar.

Una explosión de una pipa de gas debajo del puente La Concordia que comunica calzada Zaragoza y avenida Ermita Iztapalapa con la Autopista México-Puebla, dejó decenas de vehículos incendiados y al menos 58 heridos, de los cuáles 19 se encuentran graves, informó la Jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada.

Debido a la gravedad de sus lesiones, al menos cinco de los afectados tuvieron que ser trasladados en helicópteros Cóndor de la policía capitalina a diversos centros hospitalarios.

La explosión ocurrió muy cerca del paradero ubicado en el Metro Santa Martha Acatitla, donde confluyen la Línea A del Metro, una terminal de Cablebús y la línea de trolebuses que va a Chalco, por lo que las llamas alcanzaron a decenas de personas que transitan por el lugar diariamente.

Según algunos testigos, a las 14 horas con 20 minutos, una pipa tipo salchicha se volcó abajo del Puente La Concordia, fracturando el tanque, por lo que el gas LP que transportaba comenzó a formar una gran nube de humo blanco y minutos después, explotó.

Además, muy cerca del lugar opera una gasera, pero se desconoce si la explosión está relacionada con las unidades que se abastecen en dicho lugar. En algunos de los videos, se observa como se expande rápidamente una nube de gas abajo del puente y una gran explosión unos minutos después, por lo que las llamas se extendieron a cientos de metros a la redonda.

Tras la primera explosión provocada por la pipa, se registraron más explosiones de vehículos que fueron alcanzados por el fuego, provocando caos y miedo en toda la zona. Al menos 18 unidades entre autos y camiones, resultaron carbonizadas.

Un parte informativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México describió la escena “que en el lugar hubo varias explosiones” y a decenas de personas caminando con quemaduras visibles en todo el cuerpo.

Las primeras unidades en el lugar no se dieron abasto para atender a los heridos, por lo que comenzaron a trasladarlos en camionetas tipo Pick Up de la policía capitalina.

Hasta el lugar de los hechos llegaron el titular de la SSC, Pablo Vázquez, y la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, para coordinar las acciones de emergencia. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas fallecidas.

La circulación se encuentra completamente cerrada en Calzada Zaragoza y Ermita. La estación Santa Martha de la Línea del Metro también suspendió operaciones, aunque el convoy puede circular hacia las estaciones Los Reyes y La Paz en el Estado de México.