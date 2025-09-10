Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja al menos 57 heridos

Metrópoli05:06 PM

Línea 2 del Cablebús ya da servicio

A través de su cuenta de Tiwtter, la Secretaría de Movilidad informó que ya se reanudó el servicio de la Línea 2 del Cablebús

Línea A del Metro mantiene abiertas todas sus estaciones

El jefe del Metro, Adrián Rubalcava informó a través de su cuenta de Twitter que todas las estaciones se encuentran abiertas y en operación de Pantitlán a La Paz, con circulación continua de trenes.

La estación Santa Marta cerró a las 14:55 horas, tras el incendio de una pipa que se suscitó en las cercanías de la terminal.

Clara Brugada ya se encuentra en lugar de la emergencia y reporta 57 lesionados

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya se encuentra en el lugar de la emergencia. Detalló que una pipa de 49 mil 500 litros volcó, lo que causó la explosión que, hasta este momento, hay 57 personas lesionadas, de las cuales, 19 se encuentran graves y ya fueron trasladados a hospitales y destacó que al momento no ha reporte de personas fallecidas.

En un informe de los traslados de los lesionados se dijo que 12 personas fueron llevadas al Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente, 9 fueron llevadas al Hospital de la Ampliación Emiliano Zapata, 15 a la Clínica del IMSS de Los Reyes La Paz, 15 a la Clínica del ISSSTE Morelos, 5 al Instituto Nacional de rehabilitación, uno al Rubén leñero y una persona más al hospital del ISSSTE de Zaragoza.

Brugada Molina dijo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya comenzó las diligencias para conocer las causas del accidente de esta tarde a, tiempo que agradeció a todos los servicios de emergencias que acudieron a ayudar.

¿Cómo opera el transporte público tras explosión de pipa?

Por incendio de pipa servicio provisional en:

Trolebús: en Línea 10 Constitución de 1917 – Acahualtepec y Línea 11 Chalco – Parque Tejones MICablebusCDMX Línea 2 de

Constitución de 1917 a San Miguel Teotongo.

Se mantiene cierre de la estación Santa Marta de Línea A, el resto de las estaciones opera con normalidad de Pantitlán a La Paz

Las rutas de RTP 52 (Zapata – Santa Marta) y 1D (Mixcoac – Santa Marta) modifica. temporalmente su recorrido. Ambas tendrán como destino final el Eje 5, en lugar de Santa Marta.

Pipa estaba al 30% de su capacidad: Jefe Vulcano

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que la pipa involucrada de la explosión que se registró esta tarde en la colonia Lomas Zaragoza, alcaldía Iztapalapa, estaba al 30% de su capacidad.

Por lo que transportaba alrededor de 20 mil litros de combustible.

Explicó que “tiene una falla en la línea de distribución, por ello realizamos la quema controlada de combustible para que el gas vapor pueda salir y podamos controlar la fuga”.

Agregó que en la explosión estuvieron involucrados cinco vehículos, de los cuales tres eran tráileres y dos vehículos particulares.

Explicó que personal del Heroico Cuerpo de Bomberos continúa controlando la fuga del combustible.

Reportan 18 personas lesionadas

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, confirmó que hay 18 personas heridas, con quemaduras de segundo y tercer grado, por la explosión de una pipa en Calzada Ignacio Zaragoza, en las inmediaciones del Puente de la Concordia.

La funcionaria, que se trasladó al sitio, indicó que fueron 18 vehículos dañados y no hay reporte de personas fallecidas..

SSC apoyando en la zona

Los efectivos de la SSC montaron un cerco en las inmediaciones de la zona de la explosión además de que apoyan en la evacuación de personas, informó la dependencia.

También se realizan tareas de vialidad para desviar a los autos que buscan pasar por el puente de la Concordia, por lo que la circulación está cerrada.

“Se mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos de la autopista México – Puebla, entre el Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia, y la calzada Ermita Iztapalapa a partir de la avenida de Las Torres”, informó al SSC.

De igual forma se desplegó un helicóptero del agrupamiento Cóndores de la Policía capitalina que realiza sobrevuelos en el lugar para apoyar en la coordinación del personal en campo.

Brugada instruye a PC y Seguridad acudir a Puente de la Concordia tras incendio de pipa

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que equipos de emergencia de la CDMX acuden al Puente de la Concordia, para atender el incendio derivado de una explosión de una pipa de gas.

En su cuenta de X, la mandataria capitalina señaló que instruyó al secretario de la SSC, Pablo Vázquez y a la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa para que supervisen los trabajos en el lugar y apoyen a quienes así lo requiera.

“Equipos de emergencia se dirigen hacia el Puente de la Concordia, para atender un incendio derivado de una explosión de una pipa de gas. Instruí a los secretarios @PabloVazC de @SSC_CDMX y a Myriam Urzúa de @SGIRPC_CDMX que supervisen los trabajos en el lugar del hecho, para apoyar a toda persona que así lo requiera”, escribió

03:48 PM

SGIRPC trabajando en la zona

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que equipos de emergencia de la dependencia trabajan para sofocar el incendio registrado en un vehículo ubicado en Lomas de Zaragoza, en Iztapalapa.

Ante esto, la dependencia pidió evitar la zona y permitir el paso a vehículos oficiales.

Estación del Metro Santa Marta sin servicio

El Metro reportó que “derivado de un incendio al exterior y como una acción preventiva para evitar que el humo entre a las instalaciones, se cierra la estación Santa Marta de Línea A, el resto de las estaciones opera con normalidad de Pantitlán a La Paz. Toma previsiones”

Suspensión de servicio en trolebús y cablebús en Santa Marta

El secretario de Movilidad de la CDMX, Héctor Ulises García Nieto, informó que se registró la explosión en una pipa de gas en el puente de la Concordia, por ello, se suspendió la operación de trolebús y cablebús en Santa Marta.

“Por cuestión de seguridad de las personas usuarias instruí la suspensión del servicio del #trolebús y #cablebús en la estación Santa Marta hasta verificar que se encuentre controlada la situación. No se reportan afectaciones en el #CETRAM, ni en la estación Santa Marta del @MetroCDMX”

03:41 PM

Servicio provisional de trolebús

El Servicio de Transportes Eléctricos informó que por el incendio de una pipa hay servicio provisional en dos líneas de trolebús.

Línea 10 Constitución de 1917 – Acahualtepec

Línea 11 Chalco – Parque Tejones

03:39 PM

Explota pipa de gas LP en Puente de la Concordia

Servicios de emergencia, bomberos y unidades médicas están en la Calzada Ignacio Zaragoza, en las inmediaciones del Puente de la Concordia, pues se reporta la explosión de una pipa.

Los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que policías laboran para dar paso a los cuerpos de emergencia.

“Al sitio se dirigen cuatro ambulancias del ERUM y una Unidad de Especial de Rescate”, expuso.

03:39 PM

