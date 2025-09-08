NFL Semana 1: Resumen y resultados de todos los partidos

MEDIO TIEMPO
La NFL comenzó esta semana su temporada 2025 con la actividad de la Semana 1, lo que marcó el regreso a la acción de las 32 franquicias de la liga, que llegaron con las ilusiones renovadas tras varios meses de espera.
Sin descansos para ningún equipo, esta primera jornada presenta 16 partidos para todos los aficionados al futbol americano, de los cuales ya varios tuvieron su resolución con lo visto a media semana y en lo que llevamos de la jornada dominical matutina.
Así fue el inicio de la temporada 2025 de la NFL
El primer juego que representó el kickoff de la temporada regular fue la visita de los Dallas Cowboys a los campeones Philadelphia Eagles en el Lincoln Financial Field, recinto donde fueron derrotados en un juego detenido por una tormenta eléctrica.
Un día después llegó el turno del partido de la NFL en Brasil, el cual se lleva a cabo por segundo año consecutivo en la Arena Corinthians de Sao Paulo, y donde se dio un duelo divisional de gran rivalidad entre los Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers, que salieron con una valiosa victoria por 27-21.
Resultados de la Semana 1 de la NFL
Después de estos cotejos llegó el esperado domingo con la mayoría de la actividad de la Semana 1, donde se programaron 8 partidos matutinos, que arrojaron en su mayoría duelos muy apretados en sus marcadores, con la única excepción de la paliza de los Indianápolis Colts a los erráticos Miami Dolphins.
A continuación, te presentamos todos los resultados hasta el momento en la Semana 1 de la temporada 2025 de la NFL, a espera de lo que suceda en los juegos vespertinos de este domingo y a los estelares del Sunday Night Football y Monday Night Football.
- Dallas Cowboys 20-24 Philadelphia Eagles
- Kansas City Chiefs 21-27 Los Ángeles Chargers
- Miami Dolphins 8-33 Indianápolis Colts
- Pittsburgh Steelers 34-32 New York Jets
- Carolina Panthers 10-26 Jacksonville Jaguars
- Arizona Cardinals 20-13 New Orleans Saints
- New York Giants 6-21 Washington Commanders
- Tampa Bay Buccaneers 23-20 Atlanta Falcons
- Cincinnati Bengals 17-16 Cleveland Browns
- Las Vegas Raiders 20-13 New England Patriots
- Seattle Seahawks 13-17 San Francisco 49ers
- Detroit Lions 13-27 Green Bay Packers
- Houston Texans 9-14 Los Ángeles Rams
- Tennesee Titans 12-20 Denver Broncos
- Baltimore Ravens 40-41 Buffallo Bills
