Jóvenes de Amozoc estaban en entrenamiento para actividades delictivas: FGE

Localizan a diez de los desaparecidos de Amozoc

Desde Puebla

Idamis Pastor, fiscal general del estado, informó que diez jóvenes desaparecidos en Amozoc ya fueron localizados y siete ya regresaron a sus hogares.

La funcionaria destacó que muy probablemente los tenían en entrenamiento, para alguna actividad delictiva , ya que están rapados y se cree “los estaban reclutando”.

Exhortó a los jóvenes a no caer en ofertas falsas de trabajo.