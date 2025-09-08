Jóvenes de Amozoc estaban en entrenamiento para actividades delictivas: FGE

- Localizan a diez de los desaparecidos de Amozoc
Desde Puebla
Idamis Pastor, fiscal general del estado, informó que diez jóvenes desaparecidos en Amozoc ya fueron localizados y siete ya regresaron a sus hogares.
La funcionaria destacó que muy probablemente los tenían en entrenamiento, para alguna actividad delictiva , ya que están rapados y se cree “los estaban reclutando”.
Exhortó a los jóvenes a no caer en ofertas falsas de trabajo.
You may also like
-
Ocho presuntos desaparecidos de Amozoc ya habrían regresado a sus casas; versión no confirmada
-
Error, quitar fichas de personas desaparecidas en oficina del ayuntamiento: Pepe Chedraui
-
Lunes nublado y lluvia ligera por la tarde en Puebla capital
-
Video: Realizan ceremonia del Trueque en San Pedro Cholula
-
Harfuch confirma detención de funcionarios vinculados al huachicol