Desplegarán 3 mil elementos de seguridad por fiestas patrias en el estado 

Erika Méndez
La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla desplegará tres mil elementos durante las fiestas patrias.
El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, indicó que el objetivo es garantizar la seguridad durante las actividades en diferentes partes de la entidad.
Destacó que en los operativos participarán también elementos de la secretaría de Marina, Guardia Nacional y Defensa Nacional.
