En Amozoc localizan a menor reportada desaparecida

Amozoc de Mota, Puebla a 8 de septiembre de 2025.– El DIF Municipal de Amozoc informó que, tras un llamado ciudadano, fue localizada Michelle N, de 13 años de edad, quien contaba con un boletín de búsqueda emitido por la Fiscalía General del Estado de Puebla después de ser vista por última vez el pasado 24 de agosto de 2025 en la ex Hacienda Concepción Capulac.

Con la intervención del DIF Municipal y el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc, se activaron de inmediato los protocolos correspondientes, lo que permitió ubicar a la menor.

Michelle indicó que había salido voluntariamente de su domicilio a causa de conflictos familiares y permaneció más de dos semanas fuera de casa.

Durante este tiempo, dijo haber estado con una amiga y consumido sustancias nocivas.

Finalmente, acudió al domicilio de su abuelita paterna, quien la presentó ante el Sistema Municipal DIF para su resguardo y atención.

El DIF Municipal de Amozoc brindó asistencia médica, psicológica y acompañamiento legal a Michelle, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas Cometidas por Particulares.

A solicitud del Ministerio Público, se dará seguimiento psicológico tanto a la menor como a su madre durante seis meses, con el propósito de fortalecer el entorno familiar.

El Gobierno Municipal de Amozoc y el DIF, presidido por Gloria Barrales, exhortan a todas las familias del municipio a reforzar la comunicación y la atención con sus hijas e hijos, recordando que la unión familiar es clave para su bienestar.