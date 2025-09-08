Video: Rechazo 0, propuesta de Lilia Cedillo

- Presentan los candidatos a la rectoría sus propuestas a la Rectoría de la BUAP
María Huerta
Los tres aspirantes a la rectoría de la BUAP para el periodo 2025-2029, Lilia Cedillo, César Cansino y Ricardo Paredes, respectivamente, acudieron al Consejo Universitario para presentar su plan de trabajo y propuestas.
Tras detallar los avances qué ha tenido en su periodo 2021-2025, Lilia Cedillo dejó en claro que se debe cuidar y proteger a la comunidad universitaria, pero siempre de la mano de todos.
“Caminemos juntos, una universidad no marcha sola y una rectora no solo debe gestionar sino se debe comprometer a todo lo que he mencionado, mi compromiso es con esta gran familia universitaria”.
Del mismo modo, abundó que sus propuestas van en la creación de un modelo institucional de microcredenciales y cero rechazo de admisión a los jóvenes egresados de las preparatorias.
Por su parte, César Cansino fue el primero en pasar ante las y los consejeros universitarios, aseguró que no hay ninguna parte de la BUAP que no cuente con rezago.
Finalmente, el candidato Ricardo Paredes expuso que la BUAP debe ser plural, incluyente y digna ante los nuevos tiempos.
Añadió que la máxima casa de estudios debe ajustar sus planes académicos ante la Inteligencia Artificial, además de formar a las generaciones con ética y responsabilidad.
You may also like
-
La presidenta Claudia Sheinbaum estará en Puebla el 12 de septiembre: Armenta
-
Desplegarán 3 mil elementos de seguridad por fiestas patrias en el estado
-
Jóvenes de Amozoc estaban en entrenamiento para actividades delictivas: FGE
-
Ocho presuntos desaparecidos de Amozoc ya habrían regresado a sus casas; versión no confirmada
-
Error, quitar fichas de personas desaparecidas en oficina del ayuntamiento: Pepe Chedraui