Video: Rechazo 0, propuesta de Lilia Cedillo

Presentan los candidatos a la rectoría sus propuestas a la Rectoría de la BUAP

María Huerta

Los tres aspirantes a la rectoría de la BUAP para el periodo 2025-2029, Lilia Cedillo, César Cansino y Ricardo Paredes, respectivamente, acudieron al Consejo Universitario para presentar su plan de trabajo y propuestas.

Tras detallar los avances qué ha tenido en su periodo 2021-2025, Lilia Cedillo dejó en claro que se debe cuidar y proteger a la comunidad universitaria, pero siempre de la mano de todos.

“Caminemos juntos, una universidad no marcha sola y una rectora no solo debe gestionar sino se debe comprometer a todo lo que he mencionado, mi compromiso es con esta gran familia universitaria”.

Del mismo modo, abundó que sus propuestas van en la creación de un modelo institucional de microcredenciales y cero rechazo de admisión a los jóvenes egresados de las preparatorias.

Por su parte, César Cansino fue el primero en pasar ante las y los consejeros universitarios, aseguró que no hay ninguna parte de la BUAP que no cuente con rezago.

Finalmente, el candidato Ricardo Paredes expuso que la BUAP debe ser plural, incluyente y digna ante los nuevos tiempos.

Añadió que la máxima casa de estudios debe ajustar sus planes académicos ante la Inteligencia Artificial, además de formar a las generaciones con ética y responsabilidad.