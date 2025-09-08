La presidenta Claudia Sheinbaum estará en Puebla el 12 de septiembre: Armenta

Erika Méndez
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estará en Puebla el próximo 12 de septiembre, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier.
En conferencia de prensa, dijo que dará un informe regional en el marco de su primer año de gestión.
Destacó que la fecha se dio como información extraoficial, pues será la mandataria quien confirme la fecha y especifique dónde estará.
