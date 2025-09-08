Regidores de oposición interponen recurso legal por la tala de 7 árboles en el parque de Santa Inés y Calle Viva

María Tenahua

Los regidores del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, y Antorcha Campesina del municipio de Puebla interpusieron un recurso legal ante la Sala Especializada en materia constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por la tala de siete árboles en el parque de Sor Juana Inés de la Cruz en contra del Cabildo.

En conferencia de prensa, la regidora Guadalupe Arrubarrena García explicó que interpusieron una acción de tutela contra el Cabildo, así como una inconformidad ante la Sindicatura municipal y una queja en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla.

Precisó que el objetivo es que se revise y, en su caso, se corrija la decisión del Cabildo del pasado jueves 14 de agosto, en la cual se avaló poner en marcha la recuperación de espacios públicos bajo la política pública Calle Viva, que intervendrá el parque antes mencionado, así como los de Gutierre de Cetina y San Luis.