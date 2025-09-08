Así quedó el ranking ATP tras el US Open 2025

EXCELSIOR

Carlos Alcaraz lo volvió a hacer. El tenista español conquistó el US Open 2025 el domingo tras vencer en la final a Jannik Sinner, y con ello recuperó el número 1 del ranking mundial de la ATP, según la clasificación publicada este lunes. Con 11.540 puntos, Alcaraz desbancó al italiano, que se mantenía en la cima del tenis desde hacía 65 semanas.

Este logro confirma el dominio absoluto de Alcaraz y Sinner en el circuito masculino, pues entre ambos han acaparado los últimos ocho títulos de Grand Slam. El español suma cuatro conquistas, incluyendo Roland Garros y ahora Nueva York, mientras que el italiano se quedó con Wimbledon. Además, protagonizaron las tres finales más recientes de torneos mayores, consolidando una rivalidad que ya marca época.

EL DUELO ENTRE ALCARAZ Y SINNER DOMINA EL TENIS MUNDIAL

La lucha entre Alcaraz y Sinner recuerda a las grandes rivalidades del pasado, como las de Federer, Nadal y Djokovic. El español ya había hecho historia en 2022 al coronarse campeón del US Open con apenas 19 años, convirtiéndose en el número 1 más joven de todos los tiempos. Tres años después, vuelve a la cima con un tenis aún más maduro y sólido.

Por detrás de los dos líderes, el alemán Alexander Zverev se mantiene en la tercera posición, aunque a una gran distancia con 5.930 puntos. Más abajo, Novak Djokovic vuelve a demostrar su vigencia. El serbio alcanzó las semifinales en Nueva York y escaló tres posiciones, situándose ahora en el cuarto lugar.

LOS GRANDES MOVIMIENTOS DEL RANKING ATP

La clasificación también dejó otras sorpresas. Felix Auger-Aliassime dio el salto más destacado al regresar al Top 20 gracias a sus semifinales en el US Open, subiendo 14 posiciones hasta colocarse en el puesto 13. En contraste, Daniil Medvedev sigue en caída libre: inició el año como número 5 del mundo y ahora aparece en el lugar 18 tras una serie de malos resultados.

Así quedó el Top 10 de la ATP al 8 de septiembre:

1. Carlos Alcaraz (ESP) – 11.540 puntos

2. Jannik Sinner (ITA) – 10.780

3. Alexander Zverev (GER) – 5.930

4. Novak Djokovic (SRB) – 4.830

5. Taylor Fritz (USA) – 4.675

6. Ben Shelton (USA) 4.280

7. Jack Draper (GBR) 3.690 (-2)

8. Alex De Minaur (AUS) 3.545

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.505 (+1)

10. Karen Khachanov (RUS) 3.280 (-1)

El tenis vive una nueva era y todo apunta a que la batalla entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner será la gran historia de esta generación.