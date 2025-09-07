Los milagros de Carlo Acutis: así llegó a ser el primer santo millennial

Excelsior

Carlo Acutis ha sido oficialmente declarado santo por la Iglesia Católica este domingo 7 de septiembre, convirtiéndose en el primer santo millennial. Con tan solo 15 años, este joven falleció en 2006 a causa de una leucemia mieloide aguda, pero en su corta vida dejó un legado al utilizar el internet como una herramienta para hablar de su fe.

La ceremonia de canonización fue llevada a cabo en el Vaticano y estuvo presidida por el papa León XIV. Se trató de la primera canonización bajo su pontificado, y además de Acutis, también fue reconocido como santo Pier Giorgio Frassati, otro joven conocido por su compromiso con los más necesitados.

La historia del “influencer de Dios”

Desde muy joven, Carlo mostró una devoción por el catolicismo y usó sus conocimientos de informática para crear sitios web que difundían el mensaje del Evangelio. Por eso, muchas personas lo apodaron el “influencer de Dios”.

Su muerte temprana no fue el final de su historia, ya que su vida ha sido inspiración para miles de jóvenes creyentes alrededor del mundo.

Tras su fallecimiento, el proceso hacia la santidad comenzó con su beatificación en 2020, en la ciudad de Asís, Italia. Este paso fue posible luego de que el Vaticano aprobara un milagro atribuido a su intercesión.

En 2022, un segundo milagro fue reconocido, lo que permitió que fuera canonizado de manera oficial tres años después.

¿Cuáles fueron los milagros que hizo Carlo Acutis?

Para que alguien sea declarado santo en la Iglesia Católica, se deben cumplir ciertos requisitos.

Uno de ellos es que la persona haya llevado una vida ejemplar, otro que hayan pasado al menos cinco años desde su muerte, y finalmente que se le atribuyan dos milagros, uno de ellos posterior a la beatificación. En el caso de Carlo Acutis, estas condiciones fueron cumplidas.

El primer milagro: un niño brasileño sanado

En 2020, el papa Francisco aprobó el primer milagro de Carlo: la curación de un niño de Brasil que sufría un raro trastorno pancreático.

El pequeño de siete años tocó una reliquia del joven, un fragmento de una camiseta que usó en vida, y según los informes médicos y religiosos, la sanación ocurrió de manera inmediata, sin explicación científica posible.

El segundo milagro: una joven en coma despertó

El segundo caso fue documentado en 2022 y ocurrió en Italia. Una mujer costarricense, Liliana, viajó hasta la tumba de Acutis, ubicada en Asís, para orar por su hija Valeria, quien había sufrido un grave traumatismo craneoencefálico tras caer de su bicicleta.

Según el informe de Vatican News, “la joven comenzó a mostrar signos de recuperación inmediatamente después de la súplica de su madre. En cuestión de semanas la joven se había recuperado”.

Este hecho fue considerado milagroso por los expertos médicos y teólogos del Vaticano.

¿Dónde está la tumba de Carlo Acutis?

Miles de personas han viajado a la ciudad de Asís para visitar la tumba de Carlo Acutis, que se ha convertido en un importante sitio de peregrinación.

El cuerpo del joven está expuesto en una urna de cristal y vestido como solía estar en vida: con jeans, camiseta y zapatillas deportivas. Aunque el cuerpo se conserva en buen estado, la Iglesia ha aclarado que no se trata de un caso de incorruptibilidad sino de conservación.

La urna de cristal donde descansa fue instalada en la Iglesia de Santa María la Mayor, y desde entonces, millones de fieles, especialmente jóvenes, han acudido a rendirle homenaje.