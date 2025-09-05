SUB 3:25: El grupo de 42 corredores rumbo a la clasificación del Maratón de Boston

Staff/RG

¿Sabías que…? Para calificar al Maratón de Boston, las mujeres deben completar un maratón previo en un tiempo límite que varía según su rango de edad. Por ejemplo, para las mujeres de 18 a 34 años, el tiempo máximo es de 3 horas con 25 minutos.

42 corredores mexicanos aceptaron el reto rumbo a Boston 2026. Entre ellos, 6 corredoras y 6 corredores lograron lo imposible: cruzar la meta en menos de 3:25, mientras que otras 4 corredoras lograron clasificar a Boston con otro tiempo de acuerdo a su edad.

El pasado domingo 31 de agosto se llevó a cabo la edición 2025 del Maratón de la Ciudad de México, uno de los eventos deportivos más emblemáticos de América Latina. En este marco, el grupo “Sub 3:25”, impulsado por Microbiot Fit® y Lesotris®, cumplió con un destacado desempeño al buscar el objetivo de clasificar al prestigioso Maratón de Boston 2026.

El proyecto “Microbiot Fit® & Lesotris® – SUB 3:25” reunió a 42 corredores, en su mayoría mujeres, con el firme propósito de completar los 42.195 km en un tiempo menor a 3 horas con 25 minutos, meta que califica para la justa de Boston en la categoría femenil a partir de los 18 años.

Como parte de las actividades previas, el sábado 23 de agosto se realizó el “Social Run”, un evento para fortalecer la integración y el espíritu de comunidad que funcionó como práctica para el equipo, seguido de una conferencia de prensa en la que participaron voceros del equipo como Emilio Flores, Gabriela Lazo, Mario Maciel (Head of Health & Wellness Business Unit en Laboratorios Columbia S.A. de C.V.) y Miry Morales; en la que manifestaron su compromiso y el deseo de que el grupo Sub 3:25 logre los tiempos necesarios para clasificar al Maratón de Boston 2026 y prepararse unidos para afrontar este gran reto.

El día anterior al maratón, Microbiot Fit® y Lesotris® organizaron un shake-out run que permitió afinar detalles y fortalecer el espíritu de equipo; y siendo marcas comprometidas con el impulso al deporte y la salud integral, proporcionaron a los corredores un kit conmemorativo que simbolizó preparación y unión antes de la carrera. Una edición limitada con productos de las marcas.

La estrategia durante la carrera incluyó el apoyo de pacers experimentados que guiaron el ritmo del grupo, fomentando la cohesión y el apoyo mutuo. Gracias a esta dinámica, Mario Maciel junto a 6 corredoras (Andrea Del Valle, Daniela Toledo, Danna Lazarín, Itzel Ochoa, Paulina Legarreta y Sofía Canales.) y 5 corredores (Alfredo Campos, Diego Barba, Emilio Flores, Pablo Rodríguez y Yair Garfias) del grupo “Sub 3:25” lograron cruzar la meta en un tiempo menor a 3:25.

Con este proyecto, Microbiot Fit® y Lesotris® se consolidan como aliados de una generación de corredores que entiende la salud integral como el verdadero camino hacia el alto rendimiento.

Acerca de Microbiot Fit®

Microbiot Fit es el único probiótico formulado con la cepa Bifidobacterium lactis BPL-1 enfocado en reducir la grasa visceral. Microbiot Fit funciona como un suplemento alimenticio que contiene una cepa de bacterias probióticas que ayudan a mantener un equilibrio adecuado de la microbiota intestinal, lo que contribuye a mejorar la salud digestiva, prevenir y tratar la diarrea, reducir la inflamación intestinal, mejorar la absorción de nutrientes y fortalecer el sistema inmunológico.