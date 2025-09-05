Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Agricultura (9 de septiembre)

Staff/RG

De acuerdo con el Censo Agropecuario 2022, la superficie sembrada del país en agricultura a cielo abierto fue de 22 937 029 hectáreas.

Se produjeron a nivel nacional 21.9 millones de toneladas de maíz grano blanco.

Seis entidades federativas concentraron 63.8% de la producción nacional de los principales granos: Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán y Sonora.

Los principales frutos que se produjeron a cielo abierto en el país fueron: aguacate, cacao, coco, fresa, guayaba, limón, mango, manzana, naranja, nuez, papaya, piña y plátano, con un total de 18.3 millones de toneladas.

A propósito del Día Mundial de la Agricultura, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece información sobre los principales cultivos del país, ya sea producidos a cielo abierto o por agricultura protegida, con base en el Censo Agropecuario (CA) 2022.

La agricultura es la actividad relacionada con la explotación de especies vegetales cultivadas en terrenos, predios, parcelas, huertos, invernaderos y otras estructuras agrícolas protegidas. Su finalidad es obtener alimentos para consumo humano y animal, así como suministrar materias primas a la industria.

Se desarrolla en dos modalidades, a cielo abierto y protegida. En la primera, los cultivos se siembran o plantan directamente en el suelo y están expuestos a las condiciones climáticas o biológicas, sin el uso de estructuras como invernaderos o túneles. La superficie sembrada para agricultura a cielo abierto fue de 22 937 029 hectáreas.

Por otra parte, en la agricultura protegida se utilizan estructuras agrícolas para resguardar a los cultivos de diversos factores como temperatura, humedad, plagas y enfermedades, con el objetivo de mejorar su calidad y rendimiento. Algunos ejemplos de estas estructuras son invernaderos, macro túneles, mallas sombras, entre otras. La superficie sembrada del país en 2022 para agricultura protegida fue de 77 417 hectáreas.