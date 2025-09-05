Anuncia la FIFA boletos desde mil pesos para la Copa del Mundo 2026

EL VALLE

La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo 2026 ya se siente en cada rincón. La FIFA confirmó los precios oficiales de los boletos y con ello abrió la puerta a la ilusión de millones de aficionados que sueñan con ser parte de la máxima fiesta del futbol, un torneo que por primera vez en la historia se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

El próximo 10 de septiembre se pondrá en marcha la primera fase de venta. Para acceder, los interesados deberán contar con un FIFA ID y una tarjeta Visa, además de registrar su interés en el portal oficial. La gran noticia es que los boletos más accesibles para la Fase de Grupos tendrán un costo de 60 dólares, poco más de mil pesos mexicanos, un precio que acerca la experiencia mundialista a miles de familias que sueñan con ver a sus ídolos en la cancha.

“La venta dará inicio con boletos desde 60 USD, una opción accesible para vivir el sueño mundialista”, señaló la FIFA en un comunicado que de inmediato encendió la esperanza de la afición.

En contraste, los boletos para la gran final alcanzarán los 6 mil 730 dólares, equivalentes a más de 125 mil pesos mexicanos, una cifra histórica que confirma la magnitud del evento. Sin embargo, más allá de los costos de lujo, la verdadera emoción está en la posibilidad de estar presente, de cantar un himno, de ondear una bandera y de sentir la magia del futbol en su máxima expresión.

La FIFA detalló que después de esta primera etapa vendrán más oportunidades: un sorteo anticipado a finales de octubre, otra fase tras el sorteo final del torneo y una venta directa por orden de llegada poco antes del silbatazo inicial, programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Cada boleto no solo garantiza un asiento, sino un recuerdo imborrable. Será la llave para vivir un Mundial que marcará generaciones y que, desde mil pesos, ya comienza a ser un sueño posible para todos.