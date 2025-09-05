La banda Trex fusionó su talento y estilo con el icónico Aleks Syntek en “Ruta correcta”

En dicho sencillo cuentan nuevamente con la participación de la cantante Tania Laure.

Por Mino D’Blanc

Trex, la talentosa banda de género cumbia que está posicionándose como una de las consentidas del público y que ha logrado consolidarse en primeros lugares dentro de la radio a nivel nacional, fusionó su talento y estilo con el icónico cantante, compositor, arreglista y productor musical Aleks Syntek y nuevamente con la cantante Tania Laure en el sencillo “Ruta correcta”, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Y es que después de la gran recepción que tuvieron con la canción “Yo quiero” en la que tuvieron la colaboración de la Sonora Santanera y la intérprete antes mencionada, ahora presentan “Ruta correcta”, compuesta por el propio Aleks Syntek en coautoría con Felipe Romano Alvarado, José Antonio Palafox González (Díselo Pala) y Eugenio Montaño Gómez (Nemesiz).

En relación a la colaboración con el famoso a nivel mundial artista mexicano Aleks Syntek, los integrantes de Trex discernieron: “fue algo increíble. Nos juntamos a componer con el maestro Syntek y la canción surgió muy rápido. A todos los involucrados nos encantó desde el primer momento”.

Sobre la nueva intervención en uno de sus sencillos de Tania Laure, comentaron: “pensamos en Tania para que nos acompañe porque en la colaboración anterior hubo una conexión muy especial, hicimos un gran match y queríamos que sea parte de esta historia también”.

Cabe mencionar que el lanzamiento de “Ruta correcta” está acompañado de su propio videoclip que fue grabado en Estudio 13 en la Ciudad de México, dirigido por Saulo Puch Caamal y Saulo Mid. La trama captura la energía y complicidad de los artistas en escena.

Con “Ruta correcta”, la agrupación integrada por talentosos jóvenes reafirma su posición como una de las propuestas más frescas y ambiciosas de la cumbia en México y en la que combinan tradición, innovación y colaboraciones con figuras muy destacadas y representativas de la música.

“Este año está siendo un sueño del que no queremos despertar. Que grandes maestros de la música mexicana quieran colaborar con nosotros es un orgullo absoluto”, puntualizaron los integrantes de Trex.