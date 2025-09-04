Encabeza Pepe Chedraui taller de nutrición y entrega de paquetes alimentarios en beneficio de las poblanas

– _La actividad contó con la participación de 100 mujeres de la junta auxiliar de Azumiatla que tienen acceso al taller para fortalecer el aprendizaje y el empoderamiento_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 04 de septiembre de 2025.- Con la intención de contribuir al bienestar y la salud de las poblanas, el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, encabezó la entrega de paquetes alimentarios y el arranque del Taller de Nutrición de Mujeres Imparables 2025.

A través de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, el Gobierno de la Ciudad, reconoce el esfuerzo, resiliencia y compromiso con el desarrollo de las mujeres poblanas con sus familias y comunidades.

En este sentido, el alcalde Pepe Chedraui Budib, destacó la importancia de sumar apoyos que, además de atender necesidades básicas, fortalezcan el sentido de comunidad y el empoderamiento de las mujeres para alcanzar sus metas personales y profesionales.

“Tenemos que ayudar a nuestras infancias, a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, que están en el transcurso de crecimiento: a comer bien, a comer sano. Y por eso son tan importantes estas pláticas que traemos hoy, aquí, a San Andrés Azumiatla. Les manda un saludo muy cariñoso el señor gobernador, Alejandro Armenta, hasta aquí, hasta Azumiatla, y él está muy enfocado también en eliminar la comida chatarra de nuestras escuelas para que nuestros jóvenes y nuestras señoritas puedan crecer sanamente, de acuerdo a como nos lo indica nuestra presidenta la doctora Claudia Sheinbaum”, agregó.

En su mensaje, la titular de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, Zaira González Gómez, destacó la importancia de poner a las mujeres en el centro de las acciones de gobierno. “Así seguiremos avanzando y recorriendo todas las juntas auxiliares para podemos permitir que esta capital sea una capital imparable”, expresó.

Por su parte, Anastasia Onofre Guerrero, presidenta auxiliar San Andrés Azumiatla reconoció la importancia de estas pláticas para crear conciencia a malos hábitos alimenticios para prevenir enfermedades.

Durante la jornada se ofrecieron talleres de nutrición y movilidad articular para promover estilos de vida sostenibles. Asimismo, las participantes fortalecieron sus conocimientos y capacidades, y recibieron una despensa en reconocimiento a su compromiso con la superación. Este esfuerzo busca que los aprendizajes adquiridos se multipliquen en sus hogares y comunidades, logrando un impacto positivo de mayor alcance.