El Poder del Norte de Arturo Buenrostro hace vibrar la Gran Feria de Cholula

Desde Puebla

*4 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* ¡La música y la alegría siguen encendiendo la edición número 75 de la Gran Feria de Cholula! El Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, continúa ofreciendo una cartelera llena de cultura, tradición, gastronomía y espectáculos para que familias y visitantes disfruten de momentos inolvidables.

Durante el sexto día de feria, miles de personas recorrieron los stands de artesanos y comerciantes en la Plaza de la Concordia, además de vivir la experiencia del Corredor de Pueblos Mágicos, donde siete municipios poblanos comparten lo mejor de sus raíces y tradiciones.

La noche se llenó de energía con la presentación estelar de El Poder del Norte de Arturo Buenrostro, que puso a cantar y bailar a miles de personas en la Plaza de la Concordia. Con sus más grandes éxitos, la agrupación norteña encendió el escenario y regaló un show que será recordado por mucho tiempo.

En representación de la presidenta municipal, las y los regidores entregaron un reconocimiento al grupo por ser parte de esta gran fiesta y por compartir con Cholula una noche tan especial.

Con un público entregado y un ambiente de celebración, El Poder del Norte cerró la jornada con broche de oro, agradeciendo la invitación y sumándose a la historia de esta feria que une tradición y alegría.