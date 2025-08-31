Violación, tercer delito contra mujeres más denunciado en Puebla este año: SNSP

En Puebla, de enero a julio se registraron 8 mil 485 delitos contra mujeres

María Huerta

En los primeros 7 meses de 2025, en Puebla se denjnciaron 8 mil 485 delitos contra mujeres, de acuerdo a datos del Informe de Violencia del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El delitos de violencia familiar tiene la cifra más alta con 6 mil 76, en segunda posición las lesiones con mil 709, violaciones ocupan la tercera posición con 448.

Los 8 mil 485 delitos en el territorio poblano cuyas victimas fueron mujeres van desde feminicidios, homicidios, hasta lesiones, secuestros, tráfico, y violación.