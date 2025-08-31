SSC Cholula atiende percance vehicular y coordina acciones de seguridad vial

*- Elementos actuaron con prontitud para garantizar la integridad de la ciudadanía, tras el incidente.*

Desde Puebla

*31 de agosto de 2025. San Pedro Cholula, Pue. -* Durante la madrugada de este domingo, alrededor de las 3:30 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) atendieron un percance vehicular registrado en la intersección de la calle 3 Poniente y 5 Sur, en la colonia Centro.

En el hecho se vieron involucrados dos automóviles particulares: un Lincoln color negro con placas del estado de Tlaxcala y una camioneta Nissan NP300 color rojo, modelo 2019, con placas del estado de Puebla.

De acuerdo con la inspección de personal de Vialidad Municipal, el incidente ocurrió cuando uno de los conductores no respetó la señal de alto, impactando al segundo vehículo y proyectándolo contra la barda perimetral del Centro Escolar Licenciado Miguel Alemán (CELMA), así como contra un poste de la empresa TELMEX.

Es importante destacar que no se registraron personas lesionadas. En el sitio, elementos municipales implementaron labores de abanderamiento para garantizar la seguridad vial y se notificó a Protección Civil Municipal, así como a la empresa de telefonía, para la reposición del poste dañado.

Posteriormente, ambos vehículos fueron retirados para liberar la circulación y trasladados a las instalaciones de la SSC Cholula, donde se realizaron las diligencias correspondientes. Tras la valoración de peritos, se determinó la reparación del daño y el deslinde de responsabilidades entre los conductores.