A disposición de la FGR, personas detenidas el sábado: Gobierno de Puebla

“El gobierno del Estado respeta la libre protesta y la expresión de las ideas.

“Las mujeres detenidas en el marco de la manifestación del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas están a disposición de la @FGRMexico, y no de la @FiscaliaPuebla.

“El Gobierno del Estado está pendiente de sus garantías y de sus derechos humanos. Exhortamos a garantizar su integridad y un debido proceso con perspectiva de género.