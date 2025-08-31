Un éxito el segundo día de la 75ª Feria de San Pedro Cholula

*Más de 8 mil asistentes disfrutaron del concierto de Alberto Pedraza, pese a la lluvia*

Desde Puebla

*31 de agosto de 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, continúa celebrando con gran éxito la 75ª edición de la Gran Feria, que reúne a miles de cholultecas y visitantes en un ambiente lleno de actividades económicas, gastronómicas, culturales y artísticas.

En su segunda jornada, la Plaza de la Concordia vibró con la presentación de Alberto Pedraza, quien puso a bailar y cantar a más de 8 mil personas con sus mejores éxitos. Ni la lluvia fue impedimento para que las y los asistentes disfrutaran de la tradicional cumbia sonidera.

Durante el evento, la presidenta municipal subió al escenario para entregar un reconocimiento al artista y agradecer su participación en la feria, destacando que con su música regaló a Cholula una noche inolvidable. Asimismo, invitó a la ciudadanía y a los turistas a seguir disfrutando de todas las atracciones que ofrece la feria.

La jornada continuó con gran ambiente, mientras miles de visitantes recorrían el Corredor de Pueblos Mágicos, los stands de artesanos locales, comercios y la amplia variedad gastronómica que caracteriza a San Pedro Cholula.