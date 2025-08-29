Avalan en el Congreso que municipios apliquen el programa “Uno por Uno” en vialidades

– Además, aprueban exhorto para que transporte público opere con el cupo autorizado

Desde Puebla

Con el objetivo de garantizar una movilidad segura, ordenada y equitativa, la Comisión de Transportes y Movilidad del Congreso del Estado aprobó el punto de acuerdo por el que se exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Municipales para que, de conformidad con sus atribuciones, apliquen el Programa Vial denominado “Uno por Uno” en las vialidades e intersecciones que no cuenten con semáforos.

Al respecto, la diputada promovente del punto de acuerdo, Angélica Patricia Alvarado Juárez, señaló que este programa se ha aplicado con éxito en diferentes ciudades de la entidad y busca proteger a transeúntes y ciclistas, así como reducir accidentes.

Por su parte, la diputada María Soledad Amieva Zamora señaló que la Comisión da pasos importantes para atender las áreas de oportunidad en materia de movilidad y transporte, que son algunos de los temas que más preocupan a la ciudadanía.

En otro momento de la sesión, las y los diputados aprobaron un punto de acuerdo impulsado por el legislador Rosalío Zanatta Vidaurri, para exhortar a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado a que supervise que las unidades de transporte público operen conforme al cupo autorizado para cada vehículo, con el fin de garantizar la calidad del servicio, la seguridad de las y los usuarios, así como prevenir accidentes viales que pongan en riesgo la integridad y la vida de personas pasajeras, conductoras y peatonas.

Además, se aprobó el punto de acuerdo presentado por la diputada Araceli Celestino Rosas, por el que se exhorta a la Secretaría de Movilidad y Transportes del Estado a instalar la señalética adecuada que indique los límites de velocidad establecidos en las vialidades donde se cuente con dispositivos o medios tecnológicos de detección, a fin de promover el respeto de aquellos límites, prevenir infracciones involuntarias, proteger el patrimonio de la ciudadanía y garantizar el principio de legalidad en la aplicación de sanciones viales.

Durante la sesión de la Comisión estuvieron presentes las diputadas Floricel González Méndez, Angélica Patricia Alvarado Juárez y María Soledad Amieva Zamora, así como el diputado Elpidio Díaz Escobar.

Por otra parte, en sesión de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad se aprobó el acuerdo por virtud del cual se declaran improcedentes y se dejan sin efectos diversas propuestas presentadas durante la LXI Legislatura.

Además, con la presencia de las diputadas Luana Armida Amador Vallejo, María Soledad Amieva Zamora, Norma Estela Pimentel Méndez, Ana Lilia Tepole Armenta y Guadalupe Yamak Taja, se presentó el video “Un Congreso Incluyente”, que tuvo como finalidad generar conciencia sobre la discapacidad.

Comisión del Congreso avala exhorto para promover actividades recreativas para personas adultas mayores

La Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales del Estado a que implementen actividades recreativas de inclusión social, deportiva y cultural para las personas adultas mayores, con la finalidad de garantizar su desarrollo e integración social.

Cabe señalar que el proyecto de acuerdo fue realizado con la propuesta del diputado José Luis Figueroa Cortés.

Durante la sesión del órgano colegiado, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala destacó la importancia de cambiar el nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables por el de Comisión de Atención a Personas en Situación de Vulnerabilidad, con la finalidad de enfocar la atención en la condición y la situación de desventaja, y evitar la estigmatización de este sector de la población.

A la sesión de la Comisión asistieron las y los diputados: Roberto Zataráin Leal, Guadalupe Yamak Taja, Kathya Sánchez Rodríguez, Luana Armida Amador Vallejo y Celia Bonaga Ruiz.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS APRUEBA EXHORTO PARA ERRADICAR VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ

La Comisión de Derechos Humanos de la LXII Legislatura aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Derechos Humanos y a la Secretaría de las Mujeres, a que en coordinación con los Ayuntamientos y Concejos Municipales de la entidad, difundan información dirigida a la sociedad civil con el propósito de contribuir a la prevención y erradicación de la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres, incluyendo la violencia vicaria.

La propuesta legislativa fue presentada por la diputada Modesta Delgado Juárez.

A la sesión del órgano colegiado participaron las y los diputados: Roberto Zataráin Leal, Luana Armida Amador Vallejo, José Miguel Trujillo de Ita, Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, Elpidio Díaz Escobar y Angélica Patricia Alvarado Juárez.

COMITÉ DE TECNOLOGÍA PRESENTA AVANCES DE OPTIMIZACIÓN DEL PORTAL WEB DEL CONGRESO

Por otra parte, durante la sesión del Comité de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad se presentaron las optimizaciones del sitio web del Congreso del Estado.

En representación de la Jefatura de Tecnologías de la Información, Sergio Rodríguez Trinidad dio a conocer tres optimizaciones principales para la búsqueda de información en el portal legislativo, las cuales son: la implementación de un buscador predictivo con términos autocompletables, la ficha general de las y los legisladores, que incluye su información legislativa de manera detallada, y el mapa distrital interactivo.

Durante su participación, la diputada Ana Laura Gómez Ramírez señaló que aún cuando se sigue trabajando en mejorar el sitio web del Congreso, reconoció la labor del área de Tecnologías de la Información para mantener el sitio actualizado y lograr que sea un fiel reflejo del trabajo de la legislatura.

A la sesión del Comité asistieron las y los legisladores: Ana Laura Gómez Ramírez, Marcos Castro Martínez, José Luis Figueroa Cortés, Elpidio Díaz Escobar y Rafael Micalco Méndez.