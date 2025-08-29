Muere hombre por rabia humana en Colima; fue atacado por animal en Jalisco

MILENIO

Un hombre originario de Tonila, Jalisco, murió en Colima a causa de rabia, informó la Secretaría de Salud de la entidad.

El paciente fue agredido por un animal en su lugar de residencia, y tras recibir atención médica, perdió la vida.

¿Cómo fue el contagio?

El contagio se registró a mediados de mayo; no obstante, fue al cabo de varios días cuando el paciente acudió a una unidad de salud con síntomas como cansancio y entumecimiento en el área de la mordida. Luego, al presentar síntomas neurológicos severos ingresó a un hospital privado.

En dicho hospital, se inició el protocolo de estudio por sospecha a rabia en humanos y el 17 de agosto ingresó en estado crítico al Hospital General Zona 1 del IMSS para recibir atención; sin embargo, falleció días después.

Por esto, el caso se adjudicó al estado de Jalisco, donde ocurrió la agresión que asocia el origen del contagio. Es importante precisar que Colima se mantiene sin casos confirmados de rabia humana en residentes desde el año 1987.

No obstante, de acuerdo con un aviso epidemiológico de enero 2023, el virus está presente en el país, por lo que deben mantenerse precauciones.

¿Cuáles son los síntomas de la rabia?

​En sus primeras etapas, la rabia puede manifestarse con síntomas inespecíficos como fiebre, dolor de cabeza, malestar general y hormigueo o picazón en la zona de la mordedura.

A medida que la enfermedad progresa, pueden presentarse signos más severos como ansiedad, dificultad para tragar, espasmos musculares, alteraciones neurológicas graves y, en ausencia de tratamiento oportuno, la muerte.

¿Cómo prevenirla?

La vacunación oportuna de los animales continúa siendo la estrategia preventiva más eficaz para cortar la cadena de transmisión del virus rábico.

Por ello, la Secretaría de Salud del Estado de Colima hace un llamado a toda la población para que mantenga al día la vacunación antirrábica de sus perros y gatos, así como del ganado y otras especies en riesgo.

En el caso de animales de compañía, la vacuna puede aplicarse desde el primer mes de edad y también en hembras gestantes o lactantes, sin representar ningún peligro para su salud.