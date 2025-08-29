Joan Manuel Serrat regresa a los escenarios tras pausa de 3 años

LA JORNADA

El artista catalán, Joan Manuel Serrat, reaparecerá en los escenarios el próximo 22 de noviembre en Mahón, Menorca, como parte de la gala solidaria de la Fundación Clarós, la cual desarrolla una importante labor en materia de salud en los países subdesarrollados.

El afamado cantautor catalán, una de las figuras imprescindibles del pentagrama iberoamericano, es patrono de Clarós, consagrada a misiones humanitarias a favor de los niños con problemas de audición y malformaciones faciales.

Con una extraordinaria carrera de más de 50 años y canciones tan emblemáticas como Mediterráneo, Aquellas pequeñas cosas, Lucía, Cantares, Que va a ser de ti, Penélope, Para la libertad (…), Serrat hizo breves reapariciones al recibir nuevas condecoraciones y reconocimientos.

‘Es una fundación que desarrolla una importante labor en los países subdesarrollados, países que sufren tantas dificultades en términos de salud y para los que bien vale la pena salir a cantar y ayudarles a recoger el dinero que tanta falta les hace’, comentó en un acto en Mahón.

‘Los encargados de solucionar estos problemas no se ocupan de resolverlos y eso hace que mucha gente se ocupe y se preocupe por trabajar por la solidaridad y la justicia’, apostilló.

En la localidad de la isla balear de Menorca, conoció de las actividades a realizarse en el Teatre Principal de Mahón, donde tiene casa propia y actuará el 22 de noviembre próximo.

A sus 81 años, Serrat actuará en la segunda parte de la gala, que comenzará con un recital lírico a cargo del tenor kosovar Rame Lahaj, la soprano polaca Marcelina Román, la mezzosoprano ucrania Iryna Zhytynska y la pianista armenia Gayane