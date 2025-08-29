Video: Tonantzin Fernández inauguró la feria San Pedro Cholula 2025

Desde Puebla

En el marco de la 75ª Feria de San Pedro Cholula, la presidenta municipal Tonantzin Fernández y la secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López Malo, dieron inicio al corredor de Pueblos Mágicos, un espacio que celebra la cultura, tradición y riqueza de la región.

