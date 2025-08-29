5 actividades para celebrar tu vínculo más maullador

Staff/RG

Para continuar festejando a nuestros gatos, Purina® te recomienda algunas actividades que puedes hacer a lado de tu felino.

Fancy Feast, marca gourmet icónica para gatos, continúa celebrando a los gatos todos los días, pues reconoce la importancia que tienen en nuestras vidas, así como su compañía invaluable, sus maullidos y ronroneos son el complemento perfecto. De acuerdo con cifras del INEGI, los hogares mexicanos cuentan con 80 millones de animales de compañía, de los cuales, 16.2 millones son gatos.

Los gatos no sólo son parte de nuestra rutina diaria, comparten su vida con nosotros, su presencia silenciosa, su mirada tierna y con su forma tan única de demostrarnos su cariño. Además, su compañía brinda grandes beneficios para la salud ya que reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, apoyo emocional, crea hábitos más tranquilos y conscientes. Los gatos a pesar de su independencia, disfrutan de la compañía de sus dueños y el tiempo de calidad juntos.

Para seguir con los festejos del mes del Gato, Purina®, te recomienda algunas actividades que puedes realizar en conjunto con tu felino:

1.- Juegos de inteligencia

Para convivir más con tu gato, te sugerimos usar juegos que contribuyen a estimular su inteligencia y habilidades. Por ejemplo, puedes crear juegos dinámicos pero retadores como esconder premios en cajas, debajo de mantas o en los juguetes interactivos. Observa su reacción con los juegos y adapta los juegos de acuerdo con las preferencias de tu gato y celebra cada logro con mucho cariño.

2.- Actividades de exploración

Puedes crear un escenario con materiales reciclados como cajas, túneles y juguetes para que se entretenga, al mismo tiempo, fortalece su vínculo y tienen más tiempo de calidad juntos. Es importante que el área sea segura para tu gatito, que pueda explorar a su ritmo sin sentirse presionado.

3.- Comederos interactivos

Actualmente hay gran variedad de comederos interactivos como los rompecabezas de comida, que son un reto mental y físico para que tu gatito se entretenga mientras come. Otra opción son las bolas dispensadoras de comida, que al rodar o interactuar con el juguete, tu gato obtendrá su propia comida.

4.- Persigue a la presa

Usa juguetes simulando el movimiento de una presa. De forma que tu gato juegue a acechar y a saltar como lo haría naturalmente. Este tipo de juegos, estimulan sus instintos de caza y aumenta su velocidad y agilidad, te recomendamos que el juguete que utilices para este juego, lo mantengas oculto hasta que sea la hora del juego, para que tu felino se interese por él.

5.- Crea una experiencia gourmet

Vive una experiencia Fancy Feast a lado de tu gatito, darle de comer opciones deliciosas y nutritivas hará que la hora de la comida sea un momento gourmet con estrellas Miauchelin. Es importante cuidar la alimentación de los gatos, pues debe tener la textura correcta y sabor delicioso para que sea aceptado. Adicionalmente, ofrecer alimento húmedo a un gato le ayuda a mantener sus niveles de hidratación y cuidar su salud renal.

Cada momento con tu gato es una oportunidad para fortalecer su vínculo, consentirlo y celebrar esa conexión tan especial que comparten. Ya sea a través del juego, la exploración o una experiencia gourmet muy Fancy, cada detalle cuenta para hacer su vida más plena y feliz. Porque no se trata solo de alimentarlos bien, sino de darles amor, atención y experiencias que les hagan ronronear de alegría.